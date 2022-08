Fußball-Landesliga

vor 38 Min.

Die Spitze im Blick: Mering kann im Derby auf Platz eins springen

Sorgten am Samstag für die Tore: Dominik Krachtus (links) und Gabriel Ögünc. Am Mittwoch geht es für Mering schon weiter.

Plus Der SV Mering kann mit einem Sieg am Mittwoch in Oberweikertshofen Erster werden. Warum der Co-Trainer davon nichts wissen will und wie es personell aussieht.

Von Sebastian Richly

Mit zehn Punkten aus fünf Partien gehört der SV Mering zur Spitzengruppe der Fußball Landesliga Südwest. Aktuell liegt der MSV auf Platz drei. Mit einem Sieg am Mittwoch beim SC Oberweikertshofen (Anpfiff 18.30 Uhr) winkt sogar die Tabellenspitze.

