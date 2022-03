Doppelte Unterzahl: Mering holt trotzdem fast noch einen Punkt

Plus Nach zwei Platzverweisen verteidigt der SV Mering lange Zeit einen Punkt - am Ende geht das Abazi-Team leer aus. Wie der Coach die strittigen Szenen sieht.

Erneut gab es für den SV Mering keinen Sieg in der Landesliga Südwest. Beim FC Ehekirchen kassierte die Elf von Trainer Ajet Abazi eine unglückliche 2:3-Niederlage. Zwei Platzverweise brachten die Gäste auf die Verliererstraße. Warum der Meringer Coach mit der Leistung seines Teams trotzdem zufrieden ist.