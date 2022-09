Fußball-Landesliga:

vor 47 Min.

Dramatik pur: Mering fehlen Sekunden zum Sieg

Der eingewechselte Serhat Fidan (hier am ball gegen Kaufering) bereitete zwei i Meringer Treffer vor. Am Ende reichte es aber nicht zum Sieg

Plus Mit der letzten Aktion kassiert der SV Mering den Ausgleich und verpasst den dritten Sieg in Folge. Ein Einwechselspieler wird fast zum Matchwinner.

Von Lorenz Ostermaier Artikel anhören Shape

Nur Sekunden trennten den SV Mering beim Gastspiel in Weißenburg vom dritten Sieg in Folge. Mit der allerletzten Aktion erzielten die Gastgeber aber noch den 3:3-Ausgleich. Dabei hatte der MSV die Partie lange Zeit im Griff und sah wie der sichere Sieger aus. „Das ist wirklich ärgerlich, aber so ist Fußball“, bewertet MSV-Trainer Ajet Abazi die Partie, die vor allem in der Schlussphase hektisch wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen