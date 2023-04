Fußball-Landesliga

Ein gefühlter Sieg für kampfstarke Meringer in Durach

Die Duracher waren in der Landesliga-Partie gegen den SV Mering zwar oft am Drücker, aber die Spieler des MSV erkämpften sich einen Punkt. In dieser Szene will Tobias Seger (am Ball) entkommen, die Meringer Jona Köhler (links) und Manuel Utz verfolgen ihn.

Plus Trotz personeller Probleme kommen die Landesliga-Fußballer des SV Mering in Durach zu einem Remis. Was Trainer Gerhard Kitzler an seinem Team so gut gefällt.

Von Johann Eibl

Die Richtung stimmt bei den Fußballern des SV Mering. Am Samstag kamen sie in Durach zu einem torlosen Remis und beendeten damit die vierte Begegnung in der Landesliga Südwest in Serie ungeschlagen. Dieses Remis kommt eher einem gefühlten Sieg gleich, denn die Allgäuer gehören zu den Spitzenteams dieser Klasse.

Es war auch für den Meringer Trainer Gerhard Kitzler ein weiterer persönlicher Erfolg. Seine Bilanz seit dem Amtsantritt bei diesem Verein vor einigen Wochen lautet: zwei Siege, zwei Unentschieden. Das ergibt acht Zähler in vier Begegnungen. „Damit bin ich zufrieden“, so der Coach und muss ein wenig lachen: „Ganz zufrieden wäre ich erst mit zwölf Punkten.“ Aktuell nehmen seine Schützlingen einen Platz ein, der am Ende der Runde die Teilnahme an der Abstiegsrelegation bedeuten würde.

