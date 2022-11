Fußball-Landesliga

09:00 Uhr

Fünfte Niederlage in Folge: Mering kommt nicht auf die Füße

Die Fußballer des SV Mering können ihre Heimschwäche einfach nicht ablegen. Auch gegen Illertissen II verloren Noah Kusterer (rotes Trikot) und sein Team am Samstag auf dem Ausweichplatz in Friedberg.

Plus Bereits zum fünften Mal in Folge verliert der SV ein „Heimspiel“. Beim 1:2 gegen Illertissen II klingelt es schon nach wenigen Sekunden. Woran scheitern die Meringer?

Von Lorenz Ostermair Artikel anhören Shape

Auswärts oft hui – zu Hause fast immer pfui! Am vergangenen Wochenende sammelte der SV Mering beim 4:2-Auswärtssieg im Landkreis-Derby gegen den TSV Hollenbach noch drei Punkte. Am Samstag beim „Heimspiel“ in Friedberg sah es wieder mal anders aus. Der MSV konnte seine Heimschwäche nicht ablegen und ging wieder mal leer aus.

