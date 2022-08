Fußball-Landesliga

10:00 Uhr

Guter Saisonstart in Gefahr: Mering kassiert zweite Pleite in Folge

Auch Routinier Dominik Schön (vorne gegen Olching), der nach seinem Urlaub ins Team des SV Mering zurückkehrt, konnte die 0:3-Niederlage in Ehekirchen nicht verhindern. Für den MSV war es die zweite Pleite in Folge.

Plus Der SV Mering kassiert in Ehekirchen die zweite Pleite in Folge. Woran es beim 0:3 hapert und wie Co-Trainer Roland Pankratz den Abwärtstrend stoppen will.

Von Benni Schmid

Der FC Ehekirchen bleibt in der Landesliga Südwest zuhause eine Macht. Der neue Tabellenzweite besiegte den SV Mering mit 3:0 und gewann damit das fünfte Heimspiel der Saison und das dritte binnen einer Woche. Für die Gäste war es dagegen die zweite Niederlage in Folge. Für Co-Trainer Roland Pankratz, der den im Urlaub weilenden Chefcoach Ajet Abazi ein letztes Mal vertrat, war es eine verdiente Niederlage. „Bis zur 25. Minute waren wir auf Augenhöhe, danach war Ehekirchen die aggressivere Mannschaft und hat am Ende zurecht gewonnen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen