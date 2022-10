Hollenbach kämpft im Landkreis-Derby stark, aber Mering siegt

Plus Der MSV gewinnt das Landkreisduell in der Fußball-Landesliga gegen mutige Krebsbachtaler. Dabei trifft ein Meringer dreimal. Welche Rolle die tief stehende Sonne spielt.

Im Landkreisduell zwischen dem TSV Hollenbach und dem SV Mering in der Fußball-Landesliga wurden die Gäste aus dem Landkreissüden ihrer Favoritenrolle gerecht und erzielten einen 4:2-Auswärtserfolg. Beide Teams boten den knapp 200 Zuschauern eine unterhaltsame Partie mit vielen Torchancen.