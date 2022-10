Fußball-Landesliga

21:00 Uhr

Hollenbach kann Vorteil gegen Oberweikertshofen nicht nutzen

Plus Starke Phasen, gefährliche Chancen – dann auch noch Überzahl: Trotzdem unterliegt der TSV Hollenbach gegen den SC Oberweikertshofen.

Von Franz Fischer Artikel anhören Shape

Mit 1:3 musste sich der TSV Hollenbach gegen den SC Oberweikertshofen geschlagen geben. Nach einer Roten Karte für die Gäste und mehr als einer halben Stunde in Überzahl konnten die Krebsbachkicker den Spielstand nicht mehr drehen. „Die Rote Karte brachte eher einen Knick in unser Spiel. Schade, dass wir nun wieder mit leeren Händen dastehen“, so Hollenbachs Trainer Daniel Zweckbronner nach der Partie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .