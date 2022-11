Hollenbach läuft auch gegen Erkheim hinterher

Plus TSV unterliegt im Duell der Aufsteiger dem TV Erkheim mit 0:4. Die Relegationsränge rücken in weite Ferne. Dieses Mal kommt auch noch Pech dazu.

Erneut eine deutliche Schlappe musste der TSV Hollenbach hinnehmen. Gegen den Mitaufsteiger TV Erkheim gab es eine 0:4-Niederlage. Dadurch rücken die Relegationsplätze in weite Ferne und der Abstieg aus der Landesliga immer näher.