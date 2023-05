Fußball-Landesliga

22.05.2023

Kein Wunder für den SV Mering: Dem Team droht der Abstieg

Es hatte sich in den letzten Wochen abgezeichnet, nun ist es amtlich. Die Männer des SV Mering müssen in die Abstiegsrelegation.

Plus Nach der 1:3-Niederlage bei der zweiten Mannschaft des FC Memmingen kann sich der SVM nur über die Relegation halten. Warum in der Mannschaft eine Umfrage läuft.

Von Johann Eibl

Seit Wochen hat es sich bereits abgezeichnet, mal mehr und mal weniger deutlich. Seit Samstag ist es nun amtlich: Die Fußballer des SV Mering müssen die Abstiegsrelegation bestreiten, um nach Möglichkeit die Zugehörigkeit zur Landesliga zu behaupten. Mit der 1:3-Niederlage beim Team zwei des FC Memmingen schwand das letzte Fünkchen Hoffnung, dass man die Klasse auf direktem Weg halten könnte. Da spielte der SC Olching nicht mit, er setzte sich in Hollenbach mit 1:0 durch und ist auf diese Weise gerettet. Das letzte Punktspiel der Meringer am kommenden Samstag gegen den FC Kempten hat keinerlei Auswirkungen mehr auf die Tabelle, man könnte es vielmehr als Test für die Relegation betrachten.

Der SV Mering hoffte auf ein kleines Wunder

In der ersten Halbzeit durften die Meringer am Samstag noch auf ein kleines Fußball-Wunder hoffen. Zur Pause stand es 1:1, wobei Manuel Utz mit seinem 15. Saisontreffer die Gäste zuvor in Front gebracht hatte. Doch noch vor dem Wechsel der Seiten glich Tiziano Mulas aus, danach war Musa Youssef zweimal für die Memminger erfolgreich. Dass lediglich 22 Zuschauer gezählt wurden, das war in erster Linie darauf zurückzuführen, dass gleichzeitig ein paar Meter weiter die erste Mannschaft des FCM ihre Bayernligapartie absolvierte. Gerhard Kitzler, der Meringer Trainer, dachte nicht daran, hinterher mit seinen Leuten ins Gericht zu gehen: „Die Mannschaft hat sich bemüht.“ Ein Problem für seine Leute sah er darin, dass man auf Kunstrasen kicken musste. Dieser Untergrund war ungewohnt für die Gäste, mit diesem Handicap wurden sie nicht so recht fertig. Wichtiger aber war der Spielverlauf.

