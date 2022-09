Klatsche für Hollenbach: TSV unterliegt mit 0:6

Plus Eine überaus einseitige Partie erleben die Fans. Der FC Ehekirchen dominiert das Spiel, der TSV Hollenbach hat nur wenige Chancen.

Eine einseitige Partie bot sich den Zuschauern im Krebsbach-Stadion am gestrigen Sonntag. Die Gastgeber konnten dem FC Ehekirchen zu keiner Zeit Paroli bieten und waren mit der 0:6-Niederlage letztlich auch noch gut bedient.