Fußball-Landesliga

19.04.2022

Mering hebt nach der Pause ab

Plus Fußball-Landesliga Der SVM geht zwar in Führung, aber sonst rührt sich in der ersten Halbzeit gegen die Regionalliga-Reserve aus Memmingen wenig. Dann trifft der Gastgeber und siegt 5:2.

Von Lorenz Ostermaier

Der SV Mering ist in den vergangenen vier Heimspielen ungeschlagen geblieben – diese Serie wollte der Fußball-Landesligist auch über Ostern verlängern. Vergangenes Wochenende konnte der SVM durch ein spätes Tor einen 3:2-Auswärtserfolg beim SV Cosmos Aystetten feiern. Diesmal bekam man es zu Hause mit der Reserve des FC Memmingen zu tun, und auch diesmal jubelte man über einen „sehr wichtigen“ 5:2-Heimerfolg.

