Fußball-Landesliga

16:45 Uhr

Mering holt in Kempten mit nur zwölf Mann einen Punkt

Die Meringer (weiße Trikots) mussten sich in der Landesliga-Partie beim FC Kempten über den Kampfgeist im Spiel halten. Aufgrund mehrerer kurzfristiger Ausfälle trat der SVM stark ersatzgeschwächt im Allgäu an. Dennoch nahm er am Ende einen Punkt mit nach Hause.

Plus Der SV Mering reist stark ersatzgeschwächt zum Auswärtsspiel in der Fußball-Landesliga Südwest und holt zweimal einen Rückstand auf. Der Schiri gibt zwei Strafstöße.

Von Lorenz Ostermaier

Nach dem 5:2-Heimsieg am vergangenen Osterwochenende gegen den FC Memmingen II konnten die Fußballer des SV Mering in den letzten zwei Spielen zwei Siege einfahren. Auch dieses Wochenende wollte man diese Serie in der Landesliga Südwest weiter ausbauen. Dabei bekam man es mit dem Tabellenelften FC Kempten zu tun.

