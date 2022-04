Fußball-Landesliga

11.04.2022

Mering siegt in letzter Minute gegen Aystetten

Plus Nach dem 3:2-Erfolg beim Schlusslicht in Aystetten spricht Trainer Abazi von 20 Anfangsminuten, die ihm nicht gefielen: „Danach haben wir guten Fußball gespielt.“

April, April – der macht, was er will. Von Schneegraupeln bis Sonnenschein war am gestrigen Sonntagnachmittag alles mit dabei. So ähnlich verlief auch das Landesliga-Duell zwischen dem SV Cosmos Aystetten und dem SV Mering, das die Gäste mit 3:2 für sich entschieden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

