Meringer Schulterschluss: Wie der neue Coach in der Erfolgsspur bleiben will

Gleich sechs Tore durften die Spieler des SV Mering beim Derbysieg gegen den TSV Gersthofen bejubeln. Am Mittwoch steht bereits das nächste Spiel für den MSV in der Landesliga an. Fotos: Michael Hochgemuth

Plus Nach dem 6:2 ist beim SV Mering die Hoffnung zurück. Gerhard Kitzler überrascht sein Team auf ungewöhnliche Weise. Am Mittwoch geht es schon weiter.

Die Erleichterung bei den Fußballern des SV Mering war riesig nach dem 6:2-Erfolg gegen den TSV Gersthofen. Der neue Trainer Gerhard Kitzler will seinen gelungenen Einstand nicht überbewerten. Bereits am Mittwoch steht das nächste Spiel an. Der Routinier hat sich gezielt darauf vorbereitet.

Denn in der Früh des Ostermontags ließ der 67-Jährige seine neue Mannschaft auf dem Trainingsfeld antanzen. „In unserer Situation war das wichtig. Ich glaube, auch die Jungs waren ein bisschen überrascht“, so Kitzler, der den Fokus auf Zweikämpfe und Torschuss legte. „Waldläufe wird es von mir in dieser Saison nicht mehr geben. Man kann in so kurzer Zeit auch taktisch nicht viel machen. Ich versuche, die Jungs aufzubauen und zu motivieren.“ Das klappte im ersten Spiel schon ganz gut. Bereits zur Halbzeit lag der MSV ausgerechnet in diesem wichtigen Spiel bereits mit 4:0 in Front. Kitzler: „Ich habe der Mannschaft gesagt, dass sie weitermachen muss. Es war nicht alles Gold, was glänzte. Ich habe als Trainer noch einige Sachen gesehen, die man verbessern kann. Es lief schon optimal für uns.“ Der Augsburger will die Lorbeeren für den Sieg aber nicht allein einfahren: „Die Mannschaft ist in einem guten Zustand, da haben meine Vorgänger gute Arbeit geleistet. Es ist eine junge Truppe, der das Selbstvertrauen fehlt. Ich kann hier vorwiegend psychisch einwirken“, macht Kitzler klar und ergänzt: „Es gibt kein Erfolgsrezept, ich habe ja nur ein Training mit dem Team gehabt. Die Jungs waren verunsichert nach so vielen Spielen ohne Sieg. Das ist im Abstiegskampf ganz normal. Es war ein erster Schritt, aber wir dürfen jetzt nicht nachlassen und müssen weitermachen.“

