Fußball-Landesliga

12.07.2022

Meringer Verjüngungskur: So will MSV die Abgänge kompensieren

Am Sonntag geht es für die Fußballer des SV Mering wieder um Punkte. Für die Tore soll in der neuen Saison Neuzugang Gabriel Ögünc (links neben Burhan Bytyqi) sorgen. Insgesamt gibt es viele neue Gesichter beim MSV.

Plus Viele neue Gesichter gibt es beim SV Mering. Wer beim Abazi-Team die Tore schießen soll und warum es eine besondere Saison wird. Wir wagen eine Prognose.

Von Sebastian Richly

Einen personellen Umbruch gab es in diesem Sommer beim Fußball-Landesligisten SV Mering. Gleich mehrere Stammspieler haben den MSV verlassen. Wie das Team von Trainer Ajet Abazi das kompensieren möchte und was man sich beim letztjährigen Tabellensechsten für die am Sonntag beginnende Spielzeit ausrechnet.

