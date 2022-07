Mit anderer Spielweise: So will Mering beim Saisonauftakt siegen

Plus Der SV Mering empfängt zum Start der Landesliga Hollenbach zum Derby. Warum MSV-Trainer Ajet Abazi Respekt vor dem Aufsteiger hat und wie es personell aussieht.

Die Vorbereitung für die Fußballer des SV Mering ist vorbei. Am Sonntag steht das erste Punktspiel der diesjährigen Landesligasaison an. Ab 15 Uhr trifft der MSV auf den Aufsteiger TSV Hollenbach. Wie Merings Trainer Ajet Abazi den Rivalen aus dem Landkreis einschätzt und wie er die Leistungsfähigkeit seiner Mannschaft bewertet.