Fußball-Landesliga Relegation

21:45 Uhr

Das war es mit der Landesliga: Stätzling verpasst die Sensation

Plus Das 3:3 beim FC Thalhofen reicht dem FC Stätzling nicht, um im Rennen um einen Landesligaplatz zu bleiben. Die Hypothek aus der 1:3-Niederlage zu Hause war zu groß.

Von Johann Eibl

Die erste Fußball-Mannschaft des FC Stätzling wird auch in der Saison 2024/25 in der Bezirksliga um Punkte kämpfen. Das steht seit Dienstagabend fest. Im Rückspiel der ersten Relegationsrunde schlug sich der Vizemeister der Nordgruppe zwar hervorragend, für kurze Zeit hat er nicht nur den 1:3-Rückstand vom Heimspiel egalisiert, sondern lag gegen den FC Thalhofen gar in Führung. Doch am Ende setzten sich die Allgäuer, die nun gegen den FV Illertissen II um den Einzug in die Landesliga spielen, mit insgesamt 6:4 Toren durch. Die gestrige Partie endete mit einem 3:3.

Relegation: Stätzling hat gute Chancen

Ganze 36 Minuten benötigten die Stätzlinger gestern, um nach der 1:3-Heimniederlage vom vergangenen Samstag nun insgesamt den Ausgleich herzustellen in diesem Duell der Vizemeister in den schwäbischen Bezirksligen. Das war ein Aufbäumen, mit dem sicher so mancher Beobachter nicht rechnen mochte. Zunächst waren die Allgäuer nicht in der Lage, eine gefährliche Situation zu klären. Paul Iffarth schlug daraus Kapital und brachte den FCS in Front. Dieser 20-jährige Stürmer hatte bereits durch 20 Treffer in der Liga eindrucksvoll auf sich aufmerksam gemacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

