Schmerzhaftes Remis: SV Mering verpasst Anschluss ans rettende Ufer

Plus Der SV Mering führt und hat die Chancen zum 2:0. Dann fällt der Ausgleich. Nun droht die Relegation. Am Dienstag geht es weiter, aber nicht um Punkte.

Nach zuletzt zwei torlosen Unentschieden gab es für den SV Mering auch gegen den TSV Gilching-Argelsried ein Remis. Durch das 1:1 bleibt der MSV zwar unter Neu-Trainer Gerhard Kitzler auch im fünften Spiel ungeschlagen unter Trainer Gerhard Kitzler, dennoch hilft der Punkt dem abstiegsgefährdeten Club nicht wirklich weiter.

„Wir wollten natürlich gewinnen. Die Mannschaft war sehr enttäuscht nach dem Spiel, vor allem wenn man sieht, wie die anderen Mannschaften punkten“, so Kitzler, der allerdings nicht unzufrieden mit dem Punktgewinn war. „Natürlich wird es dadurch sehr eng für uns, aber dieser Punkt kann am Ende auch goldwert sein“. Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften vor den rund 70 Zuschauerinnen und Zuschauern im Friedberger Landkreisstadion ein wenig ab, ohne wirklich gefährliche Chancen.