Schmerzliche Niederlage für den SV Mering im Kellerduell

Wieder keinen Sieg und damit die fünfte Niederlage in der Fußball-Landesliga Südwest gab es für den SV Mering. Zuhause, das heißt im Friedberger Landkreisstadion, gegen den Aufsteiger TV Erkheim, musste man sich mit 3:4 geschlagen geben. Der SV Mering steht damit im neuen Jahr nach vier Spielen noch immer ohne einen einzigen Punkt da. Er bleibt auf Tabellenplatz 14, dem ersten Abstiegsrelegationsplatz.

„Wenn einmal der Wurm drin ist, ist der Wurm drin“, ärgerte sich Merings Co-Trainer Roland Pankratz. Nach 21 Minuten gingen die Gäste, die derzeit auf Tabellenplatz 16 stehen, in Führung. Einen Eckball konnte Merings Torwart Julian Baumann nur an die Latte lenken, den Nachschuss versenkte Fabian Krogler zum 0:1. Danach sah es gut aus für den SV Mering. In der 34. Minute verwandelte Burhan Bytyqi einen Elfmeter zum 1:1 Ausgleich, nachdem Merings Stürmer Gabriel Ögünc zuvor zu Fall gebracht worden war. Nur zehn Minuten später, kurz vor der Halbzeitpause, brachte Jona Köhler die Gastgeber sogar noch mit 2:1 in Führung. Ein langer Ball von Dominik Krachtus in die Spitze landete bei Köhler, der den Ball über den herausstürmenden Torwart köpfte. Mit einem Tor Vorsprung für den SV Mering ging es somit in die Halbzeitpause.

Erkheim dreht Spiel gegen Mering

Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste aus Erkheim die passende Antwort parat. Schon drei Minuten nach Wiederanpfiff gelang Phillip Becker der 2:2-Ausgleich. Nach einem langen Ball waren sich Baumann und Köhler nicht einig, Becker schaltete schnell und schob zum 3:2 ein. Nur sechs Minuten später, in der 54. Minute drehte der Aufsteiger dann das Spiel wieder. Eine Ecke gleitete über die gesamte Verteidigung, hinten stand Richard Ness goldrichtig und traf zum 3:2. In der 70. Minute machte dann Manuel Merk mit seinem Treffer zum 4:2 den Deckel vermeintlich drauf. Ein Ball, der bereits geklärt schien, gelangte doch noch zu Manuel Merk, der sich gegen zwei Spieler durchsetzte und den Ball ins lange Eck hämmerte.

Doch der SV Mering gab nicht auf. Als Erkheims Ibrahim Sesay wenig später eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe aufgrund harten Einsteigens erhielt und Dominik Krachtus nach einem Konter über die rechte Seite in der 77. Minute der 4:3-Anschlusstreffer gelang, kam noch einmal Hoffnung auf.

Am Ende blieb es allerdings bei diesem Ergebnis und der TV Erkheim sammelte wichtige drei Punkte im Kampf gegen den Abstieg. „Bitter für uns in diesem Sechs-Punkte-Spiel. Wir haben alles probiert, am Ende haben wir es uns selbst zuzuschreiben, es hat an unseren Fehlern gelegen, die Erkheim eiskalt bestraft hat“, bilanzierte Pankratz.

„Wir haben heute bei allen vier Gegentoren individuelle Fehler gemacht, die dir in der E-Jugend passieren, die dürfen in der Landesliga nicht mehr passieren. Einige von uns hatten heute einen gebrauchten Tag“, sagte er. Wenn nicht alle elf Spieler in guter Verfassung seien, werde es schwer.

SV Mering Baumann, Cagil, Köhler (66. Kücük), Kusterer (89. Fidan), Ahmeti, Krachtus, Bytyqi, Ögünc, Manfreda, Utz, Ebeling (73. Lang)

Tore 0:1 Krogler (21.), 1:1 Bytyqi (34.), 2:1 Köhler (44.), 2:2 Becker (48.), 2:3 Ness (54.), 2:4 Merk (70.), 3:4 Krachtus (77.) Zuschauer 30.