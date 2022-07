Erst Sieg, dann Remis und jetzt Niederlage für den SV Mering

Ein Tor durch einen Sonntagsschuss reicht Gastgeber TSV Jetzendorf für den 1:0-Sieg über den SV Mering.

Im dritten Spiel der Saison trat der SV Mering beim Landesliga-Aufsteiger TSV Jetzendorf an. Nach dem Auftaktsieg und dem 2:2 unter der Woche beim FV Illertissen II musste der SVM jetzt seine erste Saison-Niederlage hinnehmen. In einem Spiel mit sehr vielen Chancen auf beiden Seiten setzte sich der TSV Jetzendorf (Landkreis Pfaffenhofen) mit 1:0 durch.

Kurz vor der Halbzeit hatten die Gäste aus Mering die Riesenchance auf das 1:0, aber Dominik Schön schoss den Ball über das leere Tor. Umso bitterer für Mering, denn nur kurz darauf, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, ging der TSV Jetzendorf aus einer eigentlich ungefährlichen Situation per Sonntagsschuss mit 1:0 in Führung. Dominic Reisner traf nach einem langen Ball volley aus etwa 20 Metern und ließ dem Meringer Schlussmann Julian Baumann keine Chance.

Trainer Abazi: Der Ball wollte nicht hinein

Auch nach dem Seitenwechsel hatten beide Teams viele Chancen. In der Schlussphase machte der SV Mering hinten auf, aber der Ball wollte nicht ins Tor und somit blieb es beim 1:0 für Jetzendorf. „Wir hatten heute sehr viele Gelegenheiten und sind auch gefährlich vors Tor gekommen, aber der Ball wollte heute einfach nicht hinein“, ärgerte sich Mering Trainer Ajet Abazi nach dem Abpfiff. Insgesamt gehe der Sieg aber in Ordnung, meinte Abazi: „Das Spiel hätte auch 2:0 ausgehen können, die Jetzendorfer haben gekämpft und hatten auch einige gefährliche Gelegenheiten und haben eine davon eben besser genutzt. Bei diesen heißen Temperaturen ist es natürlich schwierig zurückzukommen.“

Mit der Leistung seines Teams zeigte sich Trainer Abazi dennoch zufrieden: „Die Mannschaft hat heute alles gegeben, da gibt es keinerlei Vorwürfe an die Jungs.“ Und weiter: „In der ersten Halbzeit haben wir in manchen Situationen etwas träge gewirkt, aber spätestens in Halbzeit zwei waren wir mental voll da.“ Das nächste Spiel für den SV Mering steht am kommenden Sonntag um 15 Uhr an. Im dritten Auswärtsspiel in Folge geht es für die Meringer über den Lech zum TSV Schwabmünchen. „Wir werden das Spiel abhaken und uns auf Schwabmünchen vorbereiten“, blickte Abazi voraus.

SV Mering Baumann, Krebold, Sakrak, Bytyqi, Cagil (66. Fidan), Krachtus (78. Bräuning), Köhler, Manfreda (72. Kerber), Schön, Utz (57. Lang), Ögünc

Tor 1:0 Reisner (45.+2) Zuschauer 315