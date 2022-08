Spektakel beim SV Mering: MSV muss trotz 3:0-Führung zittern

Plus Nach einer fulminanten ersten halben Stunde und einer 3:0-Führung gegen den SC Oching muss der SV Mering am Ende noch um den Sieg zittern. Das hat einen Grund.

Eigentlich war nach dem 3:0 nach rund 30 Minute alles klar für den SV Mering im Landesliga-Derby gegen den SC Olching. Am Ende musste der MSV noch zittern. Das hatten einen bestimmten Grund.