Paukenschlag: Abazi nicht mehr Trainer beim SV Mering - Kitzler übernimmt

Der SV Mering und Trainer Ajet Abazi gehen ab sofort getrennte Wege. Mit Gerhard Kitzler soll ein erfahrener Coach den Landesligisten vor dem Abstieg retten.

Bei den Fußballern des SV Mering gibt es einen Trainerwechsel. Nach vier Niederlagen in vier Spielen trennten sich der Landesligist und Coach Ajet Abazi in beiderseitigen Einvernehmen. Auch Co-Trainer Roland Pankratz ist nicht mehr dabei. Ab Donnerstag übernimmt ein alter Bekannter, der schon der Vorgänger Abazis war.

Die Meringer vor dem Abstieg bewahren soll Gerhard Kitzler. Der 67-Jährige war bereits von 2017 bis 2019 Trainer in Mering. Er bringt viel Erfahrung mit. Auch im Wittelsbacher Land ist Kitzler sehr bekannt. Unter anderem war er beim BC Aichach und dem TSV Dasing in der Verantwortung. Viele Jahre stand er zudem bei Türkspor Augsburg an der Seitenlinie.

Ajet Abazi beerbte 2019 beim MSV ausgerechnet Kitzler. Abazis Zeit beim MSV hätte im Sommer ohnehin geendet. Der 46-Jährige und Pankratz übernehmen ab Sommer Türkspor Augsburg. (sry)