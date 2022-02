Fußball-Landesliga

19:00 Uhr

Torhüterproblem? So ist die Lage beim SV Mering vor dem Auftakt

MSV-Trainer Ajet Abazi musste beim Test in Königsbrunn ins Tor. Beim Ligaauftakt in Olching sieht das anders aus.

Plus Der SV Mering startet in Olching in die Restsaison. Das Hinspiel macht Mut, dennoch warnt Trainer und Aushilfscoach Ajet Abazi. So sieht es personell aus.

Von Sebastian Richly

Seit rund fünf Wochen befinden sich die Fußballer des SV Mering wieder in der Vorbereitung auf die Restsaison. Nach fünf Testspielen geht es am Samstag endlich wieder um Punkte. Ab 14 Uhr ist der MSV zu Gast beim SC Olching. Trainer Ajet Abazi ist mit der Vorbereitung nicht ganz zufrieden. Warum er die Favoritenrolle nicht haben will und er vergangene Woche im MSV-Tor stand.

