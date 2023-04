Fußball-Landesliga

vor 39 Min.

Trainerwechsel in Mering: Landesligist und Abazi trennen sich nach Talfahrt

Plus Nach vier Niederlagen in vier Spielen trennen sich der SV Mering und Trainer Ajet Abazi. Ein alter Bekannter soll den Verein vor dem Abstieg bewahren.

Von Sebastian Richly

Vier Spiele – vier Niederlagen: So lautet die Bilanz der Fußballer des SV Mering im Jahr 2023. Die Verantwortlichen zogen nun die Reißleine. Der MSV und das Trainerduo Ajet Abazi/Roland Pankratz gehen ab sofort getrennte Wege. Ein alter Bekannter soll den MSV nun vor dem Abstieg retten. Vorsitzender Georg Resch nimmt die Mannschaft in die Pflicht.

Fußball: Nach Erkheim-Spiel bietet Abazi Rücktritt an

„Es gibt jetzt keine Ausreden mehr. Die Spieler stehen in der Verantwortung. Ich erwarte jetzt eine Reaktion“, so Resch. Vor dem Training am Dienstagabend fiel die Entscheidung: „Es war ein kurzes Gespräch. Persönlich schätze ich Ajet Abazi sehr. In den letzten Spielen hat einfach auch das Glück gefehlt. Wir mussten handeln und wollen so neue Impulse setzen.“ Bereits nach der Niederlage am Samstag bot Abazi seinen Rücktritt an. „Ich hätte mir die Aufgabe zugetraut, aber nach dem Spiel war mir eigentlich klar, dass ein Ruck durch die Mannschaft gehen muss. Es geht hier nicht um Personen, sondern um den Verein“, erklärt Abazi auf Nachfrage. Die Trennung seitens des Vereins sei deshalb nicht überraschend gewesen: „In der Situation nicht. So ist das Geschäft. Wir gehen im Guten auseinander.

