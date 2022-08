Fußball-Landesliga:

15:00 Uhr

Traumtor entscheidet Spiel: Hollenbach geht leer aus

Plus Der TSV Hollenbach verpasst beim turbulenten 2:3 beim TSV Weißenburg einen Punkt knapp. Der Aufsteiger holt einen Zwei-Tore-Rückstand auf, verliert aber dennoch.

Knapp ein Drittel ist in der Vorrunde der Fußball-Landesliga Südwest absolviert. Der TSV Hollenbach hat sich in der Mitte der Tabelle etabliert. Die Partie am Samstag beim TSV Weißenburg verlor der Aufsteiger mit 2:3. „Ein Unentschieden wäre für beide Mannschaften gerecht gewesen“, bilanzierte Hollenbachs Trainer Daniel Zweckbronner. Die Entscheidung zu Gunsten der Hausherren sei nach einer Flanke durch einen Seitfallzieher zustande gekommen. Ferat Nitaj traf auf diese spektakuläre Weise.

