Trotz Blitz-Tor: Mering kommt nicht über Remis hinaus

Plus Der SV Mering holt beim FV Illertissen II einen Punkt und ist kurzzeitig Tabellenführer. Dabei spricht MSV-Coach Ajet Abazi von zwei verlorenen Punkten.

Ob die Fußballer des SV Mering nach der Landesliga-Partie am Dienstagabend beim FV Illertissen II auf die Tabelle geschaut haben, ist nicht überliefert. Hätten sie es getan, hätten sie nicht lange von oben nach unten schauen müssen. Denn durch das 2:2 beim FVI erklomm das Team von Trainer Ajet Abazi zumindest vorübergehend bis Mittwochabend die Tabellenspitze der Südweststaffel. Dabei wäre für den MSV sogar noch mehr drin gewesen. „Wir haben leider zwei Punkte verschenkt“, resümierte der Coach.