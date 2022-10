Fußball-Landesliga:

Trotz harter Gegenwehr: Mering unterliegt eiskaltem Aufstiegsfavorit

Lukas Krebold (links) und die Fußballer des SV Mering versuchten den Tabellenzweiten FC Sonthofen aufzuhalten, was am Ende bei der 1:4-Niederlage aber nicht gelang.

Plus Der SV Mering zeigt gegen den FC Sonthofen eine engagierte Leistung, verliert aber mit 1:4. Ein Foul spielt den Gästen in die Karten. Ein Traumtor ist zu wenig.

Von Lorenz Ostermaier

Einen Schritt nach vorne, dann wieder einen zurück. So könnte man den bisherigen Saisonverlauf des SV Mering in der Landesliga Südwest beschreiben – zumindest wenn es um die Ergebnisse geht. Immer wenn der MSV die Chance hatte, in die Spitzengruppe aufzuschließen, gab es einen Rückschlag. So auch gegen den FC Sonthofen. Gegen die Allgäuer gab es eine 1:4-Pleite, wodurch das Team von Trainer Ajet Abazi nun endgültig im grauen Mittelfeld angekommen ist. „Wir haben verdient verloren, das müssen wir so einsehen“, gab der MSV-Coach zu protokoll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

