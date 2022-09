Umkämpfte Partie: Mering kann sich nicht durchsetzen

Der SV Mering scheitert an der starken Defensive des VfB Durach und muss eine 0:2-Niederlage einstecken.

Nach zuletzt vier ungeschlagenen Spielen musste der SV Mering dieses Wochenende eine Niederlage hinnehmen. Vor einer Woche noch hatte man in letzter Minute den 3:3 Ausgleich gegen den TSV Weißenburg kassiert – diesmal musste der MSV eine 0:2 Heim-Klatsche gegen den VfB Durach einstecken.

Für den SV Mering ist es damit die zweite Heimpleite in Folge. Der VfB Durach hingegen konnte seine fünf letzten Spiele allesamt gewinnen baut damit seine Serie weiter aus. Nach 17 Minuten nutzte der VfB Durach seine Chance. Nach einem missglückten langen Ball der Meringer brachte der VfB den Ball mit einem Kontakt wieder nach vorne. Aus sieben Metern wurde der Ball dann noch einmal zu Dominik Portsidis quergelegt, der zur Führung einnetzte.

Mehr Fehler beim SV Mering in der zweiten Halbzeit

„Da wurden wir eiskalt erwischt“, so MSV Trainer Ajet Abazi. In Halbzeit eins kam der SV Mering immer wieder zu guten Chancen, der letzte Ball gelang allerdings nicht und damit rettet der VfB seine Führung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel konnte sich die Heimelf von Abazi immer weniger durchsetzen, da der Gegner mit einer starken Defensive spielte. Dadurch fiel es dem MSV schwerer, Torchancen zu bekommen. So passierte bis spät in die Partie lange nichts.

52 Bilder Das war das Spiel SV Mering gegen VfB Durach Foto: Rudi Fischer

Kurz vor Schluss jedoch machte der SV Mering hinten auf und gab damit dem Gegner Gelegenheiten zum Kontern. In der 89. Minute war es dann so weit: Nach einem Konter vollendete Moritz Stadelmann zum 2:0 und entschied damit die Partie zugunsten des VfB Durachs, der damit auswärts dreifach punktet. „Am Ende in der Höhe nicht verdient, dennoch müssen wir die Niederlage so hinnehmen“, ärgert sich Abazi. Weiter: „Wir hatten vor allem in der ersten Halbzeit gute Spielzüge, allerdings kam der letzte Ball nicht an. Damit haben wir es verpasst, den Ausgleich zu erzielen.“

Mit der Leistung zeigt sich der Trainer dennoch zufrieden: „Die Einstellung hat insgesamt gepasst, vor allem in der ersten Halbzeit. In Halbzeit zwei ging unsere Fehlerquote nach oben, damit war ich nicht mehr ganz so zufrieden.“ Durch die Niederlage rutscht der SV Mering auf Platz 8 der Tabelle und lässt sich von Gegner VfB Durach überholen. Das nächste Spiel zur Wiedergutmachung für den SV Mering steht am kommenden Sonntag um 15 Uhr auf dem Programm. Auswärts bekommt man es mit dem TSV Gilching-Argelsried zu tun.