Vater und Sohn getrennt: Jeton Abazi verlässt Mering

Ab Sommer gehen Ajet und Jeton Abazi getrennte Wege. Während der Vater weiterhin die Kommandos beim SV Mering gibt, wechselt der Torjäger in die Bayernliga.

Beim Namen Abazi klingen in Mering die Ohren. Einerseits denken die Fans der Fußballer des SV Mering an Trainer Ajet Abazi, der in seiner zweiten Saison die Kommandos beim Landesligisten gibt. Andererseits ist da sein Sohn Jeton, der mit elf Treffern nicht nur die interne Torjägerliste beim MSV anführt, sondern auch ligaweit zu den treffsichersten Angreifern gehört. Aufgrund seiner Torgefahr sind aber längst höherklassige Vereine auf den 22-Jährigen aufmerksam geworden. Im Sommer versucht der Trainersohn sein Glück in der Bayernliga.

Elf Tore in 22 Spielen – das ist die Bilanz von Jeton Abazi in dieser Saison. Gemeinsam mit Vater Ajet kam er 2019 zum MSV. Zuvor sammelte er beim TSV Schwabmünchen seine ersten Erfahrungen im Erwachsenenbereich. Schon in seiner ersten Spielzeit bei den Senioren kam er auf elf Einsätze im Bayernligateam und erzielte bereits drei Tore. In seinem Premierenjahr in Mering kam Abazi auf sieben Tore und bereitete sechs vor. Ausgebildet wurde der Stürmer in der Jugend des FC Königsbrunn.

SV Mering: Abazi zwischen Freude und Trauer

Im Sommer zieht es den robusten Angreifer dann wieder in die Bayernliga. Und zwar zu Türkspor Augsburg. „Er wollte unbedingt wieder Bayernliga spielen. Das kann er bei Türkspor. Es ist eine große Chance für ihn. Ich kenne den Verein und auch Jeton kennt einige Spieler – er passt da gut rein. Wir wohnen ja in Haunstetten, weshalb wir das Umfeld auch kennen. Ich freue mich für Jeton, bin aber natürlich auch traurig darüber, dass sich unsere Wege sportlich gesehen trennen“, beschreibt Ajet Abazi, der selbst schon Türkspor trainiert hat, seine Gefühlswelt und fügt hinzu. „Jeton ist sehr talentiert. Er kann körperlich in der Bayernliga mithalten, ist schnell und torgefährlich. Er wird uns natürlich sehr fehlen, aber er soll es probieren.“

Ähnlich sieht auch MSV-Vorsitzender Georg Resch die Situation. „Das ist wirklich schade und tut uns sehr weh. Er hat sich bei uns sehr gut entwickeln können. Ich hätte ihn natürlich gerne behalten, denn er hat in dieser Saison gezeigt, was er für Qualitäten hat.“ Nach einem Ersatz sehen sich Resch und Co. bereits um. Allerdings wird es nicht einfach werden, den Trainersohn zu ersetzen. Ajet Abazi: „Wir haben schon zwei Spieler im Auge. Wir werden das hinbekommen und haben noch andere starke Offensivspieler im Kader.“