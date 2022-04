Fußball-Landesliga

17:03 Uhr

Vier Platzverweise und Ausgleich in letzter Sekunde - Irres Spiel in Mering

Der SV Mering um Manuel Utz (links) und Manuel Ebeling holten im Heimspiel gegen den VfB Durach in einer dramatischen Schlussphase noch einen Punkt.

Plus In letzter Sekunde rettet der SV Mering einen Punkt gegen Durach. In einem dramatischen Spiel gibt es vier Platzverweise. Ein Routinier ist der umjubelte Held.

Von Sebastian Richly

Vier Tore, vier Platzverweise und ein Ausgleich in letzter Sekunde. Die Landesligapartie zwischen dem SV Mering und dem VfB Durach war nichts für schwache Nerven. Am Ende von intensiven 96 Spielminuten stand ein 2:2 auf der Anzeigetafel. Dank eines Routiniers bleibt der MSV im vierten Spiel in Folge ohne Niederlage und verteidigt Platz sechs.

