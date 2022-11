Wieder kein Heimsieg: Mering wird spät bestraft

Plus Und wieder gab es keinen Heimsieg für den SV Mering beim 1:1 gegen Jetzendorf. Das Team von Ajet Abazi lässt gute Chancen liegen – das rächt sich.

Nach zuletzt fünf Heimpleiten in Folge, darunter die 1:2 Niederlage gegen den FV Illertissen II vergangenes Wochenende, konnte der SV Mering im Spiel gegen den TSV Jetzendorf immerhin einen Zähler sammeln. Auf den Torjäger ist Verlass. Am Ende war beim MSV aber der Frust über den verpassten Sieg größer.