Fußball-Landesliga

vor 25 Min.

Zwei Platzverweise und jede Menge Glück: Mering holt ersten Sieg

Torhüter Julian Baumann (am Ball) und der SV Mering behielten im Heimspiel gegen den TuS Geretsried (schwarze Trikots) die Oberhand und siegten mit 2:0. Die Gäste halfen aber auch kräftig mit.

Plus Der SV Mering setzt sich nach dem verpatzen Ligaauftakt in Olching zuhause gegen Geretsried mit 2:0 durch. Dabei hilft der Gegner kräftig mit.

Von Jörg Danowski

Nach dem Schlusspfiff war die Erleichterung bei den Landesliga-Fußballern des SV Mering groß. Mit 2:0 siegte der MSV im ersten Heimspiel des Jahres gegen die Tus Geretsried und betrieb so Wiedergutmachung für die Niederlage beim Ligaauftakt in Olching. Ein Tor aus dem Nichts und ein Platzverweis spielen dem Team von Trainer Ajet Abazi in die Karten.

