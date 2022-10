Fußball

06:00 Uhr

Mering im Derby unter Druck - Stätzling kann bestes Heimteam werden

Im Hinspiel verwandelte Merings Dominik Schön gegen Hollenbachs Torhüter Jozo Derek einen Elfmeter zum 2:!. Am Ende siegte der MSV. Im Rückspiel sollen beim Schlusslicht erneut drei Punkte her.

Plus Der SV Mering muss zum Landkreisduell nach Hollenbach. Personell sieht es weniger gut aus. Stätzling kann in einer Kategorie Spitzenreiter werden.

Der SV Mering reist zum Landkreisderby nach Hollenbach. Kissing will Auswärtsfluch brechen und Stätzling kann sich in einer Wertung an die Spitze schießen.

