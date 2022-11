Mering kämpft gegen Heimfluch und gerät unter Druck

Plus Der SV Mering empfängt Jetzendorf. Eine sechste Heimpleite in Serie könnte Folgen haben. Kissing hat eine Herkulesaufgabe. Stätzling ist auswärts gefordert.

Noch zwei offizielle Spieltage gibt es im Spielplan der heimischen Fußballer. Vor allem der SV Mering will vor der nahenden Winterpause unbedingt noch möglichst viele Zähler einfahren. Allerdings gibt es schon vor dem Anpfiff eine schlechte Nachricht.