Mering mit Last-Minute-Transfer - Merching vor Herkulesaufgabe

Plus Der SV Mering steht gegen Türkgücü Königsbrunn vor einem wegweisenden Spiel. Ein alter Bekannter verstärkt der Team. Der BC Rinnenthal peilt die Spitze an

Von Sebastian Richly

Nach dem ersten Sieg der Saison geht der SV Mering mit Rückenwind in das Derby gegen Türkgücü Königsbrunn. Mit dabei wird ein Neuzugang sein, den der MSV in dieser Woche noch verpflichtet hat. Es ist ein alter Bekannter, der den Meringer Trainer gut kennt. In der Kreisliga Ost kann der BC Rinnenthal seinen Traumstart perfekt machen. Der TSV Merching hat einen ganz dicken Brocken vor sich.

Bezirksliga „Wir wollen unbedingt nachlegen und das Derby gewinnen“, gibt sich Merings Trainer Dominik Sammer zuversichtlich vor dem Spiele gegen den SV Türkgücü Königsbrunn am Samstag um 16 Uhr. Auf dem Spielberichtsbogen wird dann ein neuer Namen stehen: Dominik Danowski trainiert seit vergangener Woche mit der Mannschaft. Der 23-Jährige kommt vom Landesligisten SC Oberweikertshofen . Danowski spielte bereits in der Jugend beim MSV und machte dort auch seine ersten Spiele im Herrenbereich. Danach zog es den Mittelfeldspieler zum FC Königsbrunn und später nach Oberweikertshofen . Nicht ganz unschuldig an dem Transfer ist Dominik Sammer , der vergangene Saison noch Danowskis Coach beim SCO war: „Dominik war mein Wunschspieler. Er war einer meiner besten Spieler und ich hätte ihn gerne schon früher geholt. Zu unserem Glück hat sich jetzt die Chance ergeben, weil es in Oberweikertshofen Änderungen gab.“ Damit meint Sammer in erster Linie den dortigen Trainerwechsel. Für Pablo Pigl übernahm nun Guido Kandziora . „Dominik hilft uns sofort weiter. Er braucht keine Eingewöhnungszeit, weil er die Mannschaft und mein Spielsystem kennt. Für mich ist es eigentlich eher normal, ihn im Training zu haben. Er wird am Samstag auf jeden Fall zum Einsatz kommen“, so Sammer , wobei die Trainingswoche nicht optimal verlaufen ist. Am Dienstag musste der Coach erkältungsbedingt absagen. „Da wir gerade ohnehin nicht so viele sind, haben die Jungs zuhause individuell trainiert.“ Dennoch ist Sammer zuversichtlich, was das Derby angeht. „Es ist eine Standortbestimmung und ein richtungsweisendes Spiel für beide Mannschaften“, so der Coach, der hinzufügt: „Ich habe sie beobachtet, eine kampfstarke Mannschaft mit viel Qualität, die aber wie wir einen Umbruch hinter sich hat.“ Auch personell gibt es keine allzu guten Nachrichten. Egemen Cagill, Harald Kerber und Manuel Ebeling haben sich in den Urlaub verabschiedet. Fabio Gottwald (Syndesmoseband) fällt noch länger aus. Dafür kehren Stammtorhüter Julian Baumann und Alexander Reich zurück in den Kader. Bei Endrit Ahmeti ist noch nicht klar, ob er es rechtzeitig zurückschafft.

Fußball: TSV Merching hat nichts zu verlieren

Kreisliga In der Oststaffel kann der BC Rinnenthal den Sprung an die Tabellenspitze schaffen. Voraussetzung wäre ein Sieg beim TSV Firnhaberau. Für den Vorjahresvizemeister wäre es der dritte Sieg im dritten Spiel und damit der perfekte Start. Nicht in den Kampf um die Tabellenspitze eingreifen kann der TSV Friedberg . Das Spiel beim SV Hammerschmiede wurde auf Donnerstag verlegt. Weiterhin auf die ersten Punkte wartet der TSV Dasing , der beim FC Rennertshofen ran muss. Die Autobahner stehen nach zwei Niederlagen zum Auftakt bereits unter Druck.

Nach zwei Unentschieden empfängt der TSV Merching in der Augsburger Staffel am Sonntag den Tabellenführer und Topfavoriten SpVgg Lagerlechfeld. „Wir werden wieder alles an den Tag legen müssen, um zu bestehen. Wir haben eigentlich nichts zu verlieren“, weiß Merchings Günter Bayer, der aber betont: „Defensiv standen wir bislang recht gut und auch gegen Lagerlechfeld wollen wir etwas holen und wenn möglich ungeschlagen bleiben.“ Auch der Kissinger SC ist bislang noch ungeschlagen. Der Tabellenzweite muss am Sonntag nach Westheim. „Das ist eine kampfstarke Mannschaft, die über das Körperliche kommt. Da müssen wir dagegen halten“, so KSC-Trainer Andreas Schaile, den ein paar Personalsorgen plagen. „Wir wollen ja auch die Zweite im Derby gegen Mering unterstützen und werden uns etwas aufteilen“, so der 37-Jährige, der ebenfalls auf dem Spielberichtsbogen als Auswechselspieler stehen wird.

