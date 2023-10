Fußball

vor 50 Min.

Mering steht im Finale des Toto-Pokals

Plus Bezirksligist Mering schlägt den Kreisklassisten Berg im Gau deutlich mit 5:0. Landesligist TSV Aindling verliert sein viertes Spiel in Folge gegen Karlsfeld mit 0:1

Artikel anhören Shape

Der SV Mering steht im Finale des Toto-Pokals im Kreis Augsburg und trifft dort auf den SV Cosmos Aystetten. Also genau auf die Mannschaft, gegen die der MSV erst am Wochenende in der Fußball-Bezirksliga nach einem 1:3-Rückstand noch zu einem 3:3-Remis gekommen ist. Bei seinem ersten Heimspiel auf der eigenen Sportanlage nach über einem Jahr zeigten die Meringer eine starke Leistung gegen das Spitzenteam der Liga.

Im Pokal-Halbfinale gewann Mering beim Kreisklassisten Berg im Gau im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen vor fast 300 Zuschauern deutlich mit 5:0. Aystetten setzte sich dagegen erst nach Elfmeterschießen mit 5:4 in Langerringen durch. Der MSV brauchte am Feiertag ein wenig, um in Schwung zu kommen. Vor der Pause traf Endrit Ahmeti zur Führung in der 35. Minute. Nach der Pause ging es aber Schlag auf Schlag: Sebastian Kempf erhöhte in der 50. Minute auf 2:0 und nur zwei Minuten später machte Fabio Gottwald schon fast den Deckel drauf. Ein weiterer Doppelschlag von Burhan Bytyqi und Jonas Niemi in der 77. und 79. Minuten sorgte dann für den klaren 5:0-Erfolg des Landesliga-Absteigers.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen