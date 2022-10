Fußball

vor 18 Min.

Mering steigt nach Pause wieder ein - Kissing kämpft gegen Auswärts-Fluch

Dominik Krachtus (am Boden gegen Durach) und der SV Mering wollen am Samstag gegen den FC Memmingen II wieder einen Heimsieg feiern.

Plus Der SV Mering will nach drei Heimpleiten einen Sieg. Kissing peilt erste Auswärts-Punkte an. Der BC Rinnenthal kann schon Herbstmeister in der Kreisliga werden.

Artikel anhören Shape

Nach einer Woche Pause steigen die Fußballer des SV Mering wieder ins Geschehen ein. Kissing will den Auswärtsfluch brechen und Stätzling oben dran bleiben. Rinnenthal steht kurz vor der Herbstmeisterschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen