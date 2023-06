Fußball

05.06.2023

Mering übersteht die erste Relegationsrunde für die Landesliga

Plus Beim 3:2-Sieg über die SpVgg Haidhausen muss der MSV in der Schlussphase trotz einer klaren Führung noch mal zittern. Am Mittwoch wartet die nächste Aufgabe in München.

Von Johann Eibl Artikel anhören Shape

Der SV Mering darf weiter darauf hoffen, dass sein erstes Fußballteam auch in der nächsten Saison der Landesliga angehören wird. Am Sonntag war es im Landkreisstadion in Friedberg vor 500 Zuschauern mit 3:2 Toren gegen die SpVgg Haidhausen erfolgreich. Für die Verlierer ist das Thema Aufstieg damit erledigt, sie kicken weiter in der Bezirksliga.

Mering hat nun die erste Hürde auf dem Weg zum Klassenerhalt gemeistert. Die nächste und letzte Aufgabe in diesem Zusammenhang steht am Mittwoch in Feldmoching und am Samstag gegen den gleichen Rivalen wieder in Friedberg an. Die Feldmochinger hatten sich zur gleichen Zeit gegen SK Srbija München ebenfalls zuhause mit 3:2 Toren behauptet, nachdem das erste Kräftemessen der beiden Teams auch mit einem 1:1 geendet hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen