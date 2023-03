Mering und Abazi trennen sich im Sommer

Plus Der SV Mering und Trainer Ajet Abazi gehen am Saisonende getrennte Wege. Zunächst liegt der Fokus auf dem Klassenerhalt. Das sagen die Beteiligten.

Den Start in die Frühjahrsrunde hatten sich die Fußballer des SV Mering anders vorgestellt. Mit 0:1 unterlag der MSV beim Tabellennachbarn SC Olching und muss nun um den Klassenerhalt in der Landesliga Südwest bangen. Nur zwei Tage nach der bitteren Pleite gaben die Verantwortlichen der Mannschaft bekannt, dass es im Sommer eine Veränderung auf der Trainerposition geben wird.