Mering und seine Heimschwäche - Affing landet Befreiungsschlag

Plus Der SV Mering kassiert die nächste Heimpleite – eine Erklärung hat auch der Coach nicht. Dagegen atmet der FC Affing nach dem ersten Saisonsieg auf.

Nur die Kellerkinder Schwabmünchen und Erkheim sind zuhause schlechter als der SV Mering. Der MSV ging erneut als Verlierer vom heimischen Platz. Beim FC Affing platzt endlich der Knoten. Spielertrainer Tobias Jorsch verrät, wie groß die Erleichterung ist und warum er nur fünf Minuten mitspielt. Auch beim Kissinger SC geht eine schwarze Serie zu Ende.