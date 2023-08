Fußball

vor 21 Min.

Mering will nach vorne stürmen - macht Rinnenthal den Traumstart perfekt?

Gabriel Ögünc (am Ball) und der SV Mering wollen in Germaringen die Serie fortsetzen. Foto:

Plus Der SV Mering kann in Germaringen seine Serie fortsetzen. Der BC Rinnenthal peilt den Traumstart an. Der TSV Friedberg empfängt einen Aufsteiger.

Von Lorenz Ostermaier und Sebastian Richly Artikel anhören Shape

So langsam nimmt die Tabelle in den höheren Ligen Konturen an. Wo der SV Mering aktuell steht, ist nicht ganz leicht auszumachen. Mit einem Sieg, einer Niederlagen und drei Unentschieden steht der Absteiger im Mittelfeld der Rangliste. Umso wichtiger wäre nun der zweite Dreier. In den Kreisligen sind drei heimische Teams noch ohne Niederlage. Rinnenthal ist als Favorit dennoch gewarnt.

Bezirksliga „Es wird ein richtungsweisendes Spiel werden, in dem sich entscheidet, ob wir in den kommenden Wochen oben oder weiter unten mitspielen werden. Wir wollen den Anschluss nach oben unbedingt halten“, so Merings Trainer Dominik Sammer vor dem Gastspiel am Sonntag beim SVO Germaringen . „Ich habe mir Germaringen schon bei den Heimspielen angeschaut, die haben eine fantastische Unterstützung von außen, das macht Spaß dort zu spielen“, so Sammer , der warnt: „ Germaringen ist eine körperlich starke und sehr erfahrene Mannschaft.“

Von seiner Mannschaft möchte er vollen Einsatz sehen: „Wir müssen alles geben, kämpfen und bereit sein, über die Schmerzgrenze zu gehen. Außerdem müssen wir es schaffen unser Spiel auf den Platz zu bringen.“ Personell gibt es einige Veränderungen. Viele Urlauber kehren zurück, allerdings gibt es einige krankheitsbedingte Ausfälle. „Offensiv sind größtenteils alle da, defensiv brechen wir etwas auseinander“, so Sammer. Neben den Langzeitverletzten Fabio Gottwald, Lukas Krebold, Benjamin Sakrak und Lukas Kristen fallen für nun Luigi Manfreda, Luca Rossa, Asterios Chouchlias, Egemen Cagil und Burhan Bytyqi aus. Bitter für den SV Mering: Routinier Alexander Reich brach sich unter der Woche den Fuß.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .