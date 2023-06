Fußball

vor 52 Min.

Mit neuem Mut: So will Mering im Relegations-Rückspiel den Abstieg verhindern

Plus Im Rückspiel der Landesliga-Relegation empfängt der SV Mering am Sonntag Haidhausen. Warum diesmal der Vorteil beim Team von Trainer Gerhard Kitzler ist.

Von Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Hoffnungsvoll blickt Merings Trainer Gerhard Kitzler auf das Relegationsrückspiel am Sonntag. Ab 16 Uhr empfängt der MSV im Friedberger Landkreisstadion die SpVgg Haidhausen. Nach dem 1:1 im Hinspiel ist alles offen.

Kitzler zeigte sich zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Spielerisch und von der Einstellung war das top, kein Vergleich zu den Spielen davor. Man hat gemerkt, dass die Jungs wissen, worum es geht“, so der erfahrene Coach, der aber dennoch haderte: „Die Chancenverwertung war nicht gut. Wir hätten als Sieger vom Platz gehen müssen, aber das Problem ist nicht neu.“ Über weite Strecke bestimmte Mering das Geschehen in München und überraschte so den Gegner: „Wir haben deren Euphorie ziemlich gebremst. Das Überraschungsmoment fällt jetzt weg und ich denke, dass Haidhausen nochmals eine Schippe drauflegen wird“, so Kitzler, der aber dennoch optimistisch ist: „Wenn wir wieder so eine Leistung abrufen, stehen die Chancen gut, wobei es natürlich nach dem 1:1 ein offenes Duell bleibt.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen