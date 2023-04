Fußball

vor 36 Min.

Mit neuer Waffe gegen den Primus: So will Friedberg Griesbeckerzell ärgern

Metehan Dalkic (am Ball gegen den TSV Inchenhofen) und die Fußballer des TSV Friedberg wollen am Samstag Spitzenreiter Griesbeckerzell ärgern. Der 19-Jährige hat ein besonderes Talent. Foto: Christian Kolbert

Plus Der TSV Friedberg kann mit einem Sieg in Griesbeckerzell ausgerechnet dem Erzrivalen helfen. Mering braucht Punkte und Tore. Stätzling muss gleich zwei Mal ran.

Von Lorenz Ostermaier Artikel anhören Shape

Für den FC Stätzling stehen gleich zwei Spiele auf dem Programm. Der SV Mering und der Kissinger SC brauchen Punkte gegen den Abstieg. Der TSV Friedberg kann zum Zünglein an der Waage werden.

Landesliga Nach zwei Nullnummern in der Fremde hat der SV Mering am Samstag wieder ein Heimspiel. Im Friedberger Landkreisstadion empfängt der MSV um 16 Uhr den TSV Gilching-Argelsried . Seit vier Spielen sind die Meringer ohne Niederlage, was Trainer Gerhard Kitzler aber relativiert: „Da bringt uns unser derzeitiger Lauf relativ wenig, denn die anderen Mannschaften punkten auch.“ Lediglich vier Spiele bleiben dem MSV noch im Kampf um den Klassenerhalt. Mit 32 Punkten aus 28 Spielen liegt der MSV drei Punkte hinter dem TSV Schwabmünchen , der auf einen Nicht-Relegationsplatz steht. „Wir stehen dieses Wochenende klar unter Druck“, macht Kitzler klar. In den vergangenen drei Spielen blieb Mering ohne Gegentreffer. „Wir müssen hinten weiterhin gut stehen, das ist das A und O in unserer aktuellen Lage“. Im Hinspiel gewann Mering mit 3:0, zuletzt fehlten dem MSV allerdings die Tore. „Wir müssen vorne versuchen, mehr Chancen zu kreieren, das hat uns ein wenig gefehlt“, so Kitzler , der sich dennoch zuversichtlich zeigt „Ich glaube, dass der Knoten bald platzt. Mit dem aktuellen Kader ist das natürlich etwas schwer, jedoch schlägt sich die Mannschaft trotz der vielen Ausfälle sehr gut“. Zwar ist Burhan Bytyqi, der vergangenes Wochenende aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung stand, wieder im Kader, dafür fällt Luigi Manfreda verletzungsbedingt aus. Manuel Ebeling sitzt weiterhin seine Rotsperre aus – er ist ab nächsten Wochenende wieder spielberechtigt.

Bezirksliga Gleich zwei Partien stehen am verlängerten Wochenende für den FC Stätzling an. Danach ist man deutlich schlauer, in welche Richtung es gehen wird. Mit zwei Siegen gegen die direkten Konkurrenten TSV Meitingen und SV Wörnitzstein wäre das Team von Trainer Emanuel Baum wieder sehr gut im Rennen um Platz zwei.

Fußball-Kreisliga: TSV Friedberg hofft auf Freistöße

Unter Druck steht am Sonntag der Kissinger SC, der im Heimspiel gegen die SG Niedersonthofen dringend Punkte braucht. Der Rückstand auf den Relegationsplatz ist bereits auf sechs Zähler angewachsen. Die Aufgabe könnte kaum schwieriger sein für das Team von Trainer Sebastian Bregulla. Denn der KSC wartet seit neun Spielen auf einen Sieg, während die Allgäuer seit acht Partien nicht mehr verloren haben. Im Hinspiel war Kissing allerdings nah dran an einem Punktgewinn. Am Ende gewann Niedersonthofen mit 3:2.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen