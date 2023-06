Fußball

05.06.2023

Mölders Meringer Reserve spielt wie im Torrausch und steigt auf

Plus Der SV Mering II gewinnt mit 7:3 im Relegationsspiel gegen Waidhofen und steigt in Kreisklasse auf. Wie sich Trainer und Ex-Profi Sascha Mölders darüber freut.

Man wird lange suchen müssen, um eine Fußballmannschaft in der Region zu entdecken, die in der regulären Saison 141 Treffer erzielt hat. Das Team zwei des SV Mering hat dieses Kunststück fertig gebracht. Vor diesem Hintergrund war es nur recht und billig, dass der A-Klassist am Samstag über die Relegation den Einzug in die Kreisklasse schaffte. Dazu kam ein starker Auftritt vor 570 Zuschauern beim SC Oberbernbach im Aichacher Stadtteil gegen den SV Waidhofen, der sich mit 3:7 Toren geschlagen geben musste.

Meringer Fans kommen mit Traktor und Anhänger nach Oberbernbach

Draußen neben den Parkplätzen stand bereits ein Traktor mit Anhänger, den freudetrunkene SVM-Fans bevölkerten. Sie boten einen kleinen Vorgeschmack auf die folgende Fete in der Nacht zum Sonntag. Überglücklich zeigte sich auch Georg Resch, der Vereinschef: „Jahrelang haben wir versucht, dass wir das erreichen. Die Jungs haben es hochverdient, war eine Supersaison.“ Sascha Mölders, der Trainer, zeigte sich emotional besonders berührt: „Zwei Jahre habe ich jetzt die Jungs betreut, mir fehlen die Worte. Mich freut es unheimlich für die Jungs.“

