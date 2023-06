Fußball

vor 35 Min.

Mölders-Team peilt Aufstieg an: SV Mering II in Relegation gefordert

Torjäger Maximilian Kless und der SV Mering II peilen den Aufstieg in der Relegation an. Foto: Christian Kolbert

Plus Der SV Mering II kämpft um den Aufstieg in die Kreisklasse. Auch im Entscheidungsspiel will das Team von Trainer Sascha Mölders seine Torgefährlichkeit zeigen.

Unglaubliche 141 Tore hat der SV Mering II in dieser Saison in der A-Klasse Augsburg Mitte geschossen. Ein Torverhältnis von +15 reichte am Ende aber knapp nicht zur Meisterschaft. Der Kissinger SC II setzte sich aufgrund des gewonnen direkten Vergleichs durch. Die Meringer kämpfen am Samstag in der Relegation um den Aufstieg. Ab 16 Uhr geht es in Oberbernbach gegen den Vizemeister der A-Klasse Aichach, den SV Waidhofen.

Fußball: Mölders hält nichts vom Elfmeter-Training

Einen Favoriten sieht Merings Trainer Sascha Mölders in diesem Duell nicht: „Relegation ist immer 50:50. Jeder, der Zweiter wird, will auch aufsteigen. Klar haben wir eine überragende Saison gespielt und hätten den Aufstieg natürlich verdient“, so der Ex-Profi, der aber hinzufügt: „Sollte es nicht klappen, bin ich trotzdem stolz auf die Jungs. Aber wir sind heiß und wollen das Spiel natürlich gewinnen.“ Die Meringer reisen mit Selbstvertrauen nach Oberbernbach. Schließlich gewann das Mölders-Team 18 der vergangenen 19 Partien. Nur gegen Meister Kissing gab es ein Remis. Für das Relegationsspiel hat Mölders sein Team nicht speziell vorbereitet: „Bei uns läuft alles wie immer. Warum sollten wir bei der Serie auch etwas änder?“ Lediglich die Anreise ist diesmal anders, der MSV wird gemeinsam mit dem Bus anreisen: „Das ist ein Zuckerl für die Jungs, das sie sich auch verdient haben.“

