Mühlberger verlässt Ecknach und wird Trainer in Bachern

Die Fußballer der Sport-Freunde Bachern gehen in die kommende Saison mit einem Trainerduo. Vom Bezirksligisten VfL Ecknach wechselt Oliver Mühlberger zum Kreisklassisten.

Für den 30-Jährigen wird es die erste Station als Trainer sein. Der Verteidiger spielte viele Jahre für den Kissinger SC, unter anderem in der Bezirks- und Landesliga. 2016 wechselte Mühlberger nach Ecknach. Mit dem VfL gelang ihm der Aufstieg in die Bezirksliga. Dort gehörte er in den vergangenen Jahren zum Stammpersonal. In der aktuellen Spielzeit kam Mühlberger aber nur auf sechs Ligaeinsätze. Mühlberger bildet ab Sommer zusammen mit Frank Mazur das Trainergespann bei den Sport-Freunden. Der 42-jährige Mazur übernahm Bachern vor dieser Saison. Mazur kennt Mühlberger als Spieler aus früheren Zeiten und so harmonierten auch die Gespräche der beiden künftigen Trainer auf Anhieb. Auch Stefan Niedermeier bleibt als Trainer der Zweiten Mannschaft dem Verein erhalten.

Aktuell steht für Bachern die Vorbereitung auf die Restsaison auf dem Programm. Als Tabellenzweiter der Kreisklasse Aichach hat das Team noch alle Chancen auf den Aufstieg. (AZ)