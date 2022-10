Fußball

18:00 Uhr

Nach Derbysieg und Oktoberfest: Das ist das Rinnenthaler Erfolgsgeheimnis

Beim BC Rinnenthal (hier gegen Adelzhausen) läuft es in dieser Saison. Unangefochten steht der BCR an der tabellenspitze der Kreisliga Ost. Spielertrainer Daniel Söllner verrät das Erfolgsgeheimnis.

Plus Der BC Rinnenthal bleibt ungeschlagen. Spielertrainer Daniel Söllner verrät, was das Team so stark macht. Ganz anders ist die Stimmung bei zwei Bezirksligisten.

Von Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Tabellenführung, Derbysieg und anschließend Oktoberfest. Beim BC Rinnenthal herrschte am Wochenende besondere Partystimmung. Spielertrainer Daniel Söllner verrät, wie er die Feierlichkeiten verkraftet hat und warum sein Team in dieser Saison so gut ist. Verletzungssorgen gibt es bei zwei heimischen in Bezirksligisten. Der Spieler des Spieltages kommt aus der Kreisklasse.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen