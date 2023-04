Fußball-Nachlese

24.04.2023

Es wird enger: Mering gehen die Spiele aus - Rinnenthal pirscht sich ran

Plus Nicht nur personell wird es beim SV Mering eng. In der Kreisliga ist das Titelrennen spannender geworden. So bewertet Rinnenthal den Ausrutscher der Konkurrenz.

Von Sebastian Richly

Es bleibt weiter spannend für die heimischen Fußballer. Während der SV Mering auch im vierten Spiel unter Neu-Trainer Gerhard Kitzler ungeschlagen blieb, wartet Kissings Sebastian Bregulla immer noch auf den ersten Zähler. Stätzling verliert und darf trotzdem weiter hoffen. In der Kreisliga freut sich Rinnenthal über den Ausrutscher der Konkurrenz.

Noch sechs Spiele stehen für den SV Mering auf dem Programm in der Landesliga Südwest, wobei es in den Partien gegen Unterhaching nicht um Zählbares geht. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt drei Punkte. „Mit unseren Leistungen bin ich zufrieden. Unser Problem ist, dass die Konkurrenz auch punktet“, so Gerhard Kitzler, der weiß: „Es gibt nicht mehr viele Spiele und wir brauchen Punkte. Eine Rechnung werde ich jetzt aber nicht aufstellen. Wir sehen von Spiel zu Spiel und schauen, was dann am Ende rauskommt.“ Platz 13 ist das große Ziel, ansonsten müsste der MSV in die Relegation. Hinzu kommt die schwierige personelle Situation. Mit Lukas Weißenböck und Adam Matuszak wurden in Durach zwei Spieler der zweiten Mannschaft eingewechselt. „Die Jungen machen ihre Sache alle gut, aber natürlich fehlt uns die Erfahrung, gerade im Abstiegskampf“, so Kitzler. Mit Noah Kusterer, der sich beim Aufwärmen verletzte, gesellte sich am Samstag einen weiterer Ausfall dazu. „Wir haben einige angeschlagene Spieler, die sich für die Mannschaft opfern. Wir wollen natürlich im Training Reize setzen, müssen aber schauen, dass sich keiner mehr verletzt. Das ist eine Gratwanderung“, so Kitzler, der trotz allem optimistisch ist. „Wir sind enger zusammengerückt. Das macht mir Hoffnung für die kommenden Spiele.“ Immerhin kehrt mit Burhan Bytyqi ein Führungsspieler wieder zurück.

