Fußball-Nachlese

18:00 Uhr

Frauenpower in Mering: So erlebt eine 19-Jährige ihr Debüt bei den Männern

Ein intensives Duell lieferten sich die Sportfreunde Friedberg (blaue Trikots) und der TSV Sielenbach. Rund 250 Zuschauerinnen und Zuschauer waren vor Ort, mehr waren es nirgendwo im Wittelsbacher land am Wochenende.

Plus Die 19-jährige Madita Strehle erzählt von ihrem Debüt für die Zweite Männermannschaft. Wie es dazu kam und was Ex-Profi Sascha Mölders damit zu tun hat.

Von Sebastian Richly

Seit diesem Wochenende sind auch die unteren Fußball-Klassen gestartet. Zum Auftakt gab es vor allem eins: Tore satt. In den Bezirksligen kristallisiert sich dagegen so langsam heraus, wer einen Traumstart hingelegt hat und wer nicht. Eine Premiere gab es in der A-Klasse. Dort kam erstmals im Wittelsbacher land eine Frau bei den Männern zum Einsatz.

